Temporal en Chile deja a más de 500.000 personas sin luz en la zona centro-sur

Santiago de Chile, 16 jul (EFE).- El fuerte temporal de lluvias y viento que afecta a diez de las 16 regiones de Chile dejó la madrugada de este jueves a más de 500.000 personas sin energía en la zona centro-sur del país y obligó a desplegar casas de emergencia por parte del Gobierno.

Según los últimos reportes, la mayoría de los hogares afectados por los cortes de energía se encuentran en las regiones del Biobío y La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago, donde intensas lluvias y ráfagas de viento se registran sin pausa desde la tarde de ayer.

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Parte del stock de viviendas de emergencia que se encontraba acopiado en centros de producción ha sido dispuesto para las zonas afectadas, indicó el ministro de Interior, Claudio Alvarado, sin perjuicio de que parte de estas viviendas puedan también ser enviadas a otros puntos del país que se vean afectados en las próximas horas.

Las autoridades monitorean con especial atención los cauces de los ríos en la región del Biobío ante posibles desbordes e hicieron un llamado a no acercarse a las riberas del Curanilahue y del Pichilo dado la inminente crecida del curso de agua.

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Hasta el momento, el fenómeno ha afectado más de 90 viviendas y dificultado la circulación en importantes rutas de la zona, además de obligar a un vuelo comercial a regresar a la capital tras un frustrado intento de aterrizaje en Concepción, donde se registraban ráfagas de 107 kilómetros por hora.

La Dirección Meteorológica de Chile ha declarado esta semana alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana (RM) -a la que pertenece Santiago- por riesgo de saturación de suelos y lluvias intensas y continúas durante todo el fin de semana.

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A raíz del fenómeno climático, el Gobierno decretó la suspensión de clases para mañana viernes en toda la zona central, incluidas la RM, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maule, además de Atacama en la zona norte.

"Es imposible detener un fenómeno climático, pero podemos estar preparados para reaccionar lo mejor posible", señaló el mandatario, José Antonio Kast, en su visita esta mañana a los equipos dispuestos por la Fuerza Aérea para desplegarse a causa de la emergencia.

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El temporal está asociado a El Niño, un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, se calientan más de lo normal durante varios meses y generan sistemas frontales intensos, con fuertes vientos y lluvias constantes en un breve período de tiempo.

El último gran temporal que afectó al país ocurrió en agosto de 2024, cuando murieron al menos tres personas y más de 1,2 millones de hogares se quedaron sin luz, uno de los mayores cortes desde el terremoto 8,8 grados Richter de 2010. EFE

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