Agenda informativa multisoporte América para el jueves 16 de julio de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump pronuncia un discurso a la nación que se espera esté centrado en sus denuncias de un supuesto fraude electoral y en la necesidad de restringir el derecho al voto mediante un nuevo proyecto de ley estancado en el Congreso. (Foto) (Video) (Directo)

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- Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores.

- Los familiares del mexicano Lorenzo Salgado, el segundo migrante muerto en menos de una semana por disparos del ICE en Estados Unidos y en medio de un aumento de operativos de detenciones, organizan un velatorio público en Texas. (foto) (vídeo)

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- SpaceX realiza el vuelo de prueba número 13 del cohete Starship desde su base en Texas. (foto) (vídeo)

- El Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de salud por la calidad del aire en Nueva York debido a los incendios forestales que azotan Canadá. (foto) (vídeo)

- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participa en Nueva York en la reunión de alto nivel sobre la revisión de medio término de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, convocada para evaluar los avances en su aplicación. (foto) (vídeo)

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- Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares. (Foto) (Video)

- El coloso del entretenimiento Netflix anuncia los resultados económicos correspondientes al segundo trimestre de este año.

VENEZUELA

- Con solo diez años, Sebastián Corro se sumó de manera voluntaria al despliegue de miles de rescatistas que estuvieron en la zona norte de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio y salvó a dos mascotas, convirtiéndose en el 'topito venezolano'. (Foto) (Video)

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BRASIL

- El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva evalúa los impactos de los nuevos aranceles del 25 % anunciados por Estados Unidos, en vísperas del inicio de la campaña para las elecciones presidenciales, en las que el líder progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo. (Foto) (Video)

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- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, concluye en São Paulo su visita institucional a Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, donde ha reafirmado la apuesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. (Foto) (Video)

- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista en mayo.

PERÚ

- La presidenta electa, Keiko Fujimori, visita el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el saliente presidente interino, José María BalcázaR. (Foto) (Video) (Directo)

MÉXICO

- Grupos del crimen organizado en el estado mexicano de Jalisco han diversificado el reclutamiento forzado de adolescentes mediante falsas ofertas de empleo de verano cerca de escuelas y engaños en espacios públicos. (Foto) (Video)

- La firma Deloitte hace un balance del impacto económico del Mundial

- La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero) presentará la programación de su edición 2026. (foto)

COLOMBIA

- En el barrio La Victoria de la ciudad de Bucaramanga recuerdan como un muchacho bueno que solo buscaba sacar adelante a su familia a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven de 26 años que fue asesinado en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Foto) (Video)

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- La cantante española Rosalía se presenta en Bogotá, en la que será la primera fecha latinoamericana de su gira internacional Lux Tour y la primera de sus dos presentaciones en la capital colombiana. (foto) (video)

- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que tras asumir el cargo, el próximo 7 de agosto, restablecerá "la alianza histórica con Israel". (foto) (video)

CHILE

- Chile aguarda la llegada de un intenso sistema frontal, que afectará con especial intensidad, a partir de la tarde del jueves, a la zona central del país, donde en algunos puntos se espera que caigan hasta 200 milímetros de agua en cuatro días. (Foto) (Video)

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- Crónica sobre la Iglesia de San Francisco que es el edificio de Santiago que más terremotos ha vivido en la historia Chile y su arquitectura -que combina técnicas coloniales con saberes de la civilización caral- ha contribuido a que el país sea un ejemplo mundial de sismorresistencia y un modelo para Venezuela, que aún se recupera del doble terremoto del 24 de junio. (Foto)

BOLIVIA

- Jóvenes bolivianas celebran los 217 años de la revolución en La Paz contra la colonia española con el evento 'La Paz sobre ruedas', con concursos de skate para chicas y la elección de la 'Miss Cholita Skater'. (Foto) (Video)

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GUATEMALA

- El escritor y podcaster español Javier Peña reivindica que la lectura como un acto de "oxigenación mental" frente a la inmediatez digital. (Foto) (Video)

- El IV Festival Cuadernos Hispanoamericanos, un evento impulsado por Centro Cultural de España, reúne desde este jueves y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, a 29 autores de Iberoamérica para impulsar el intercambio literario en español. (Foto)(Video)

URUGUAY

- El Ministerio de Desarrollo Social, ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentan los indicadores de género en Uruguay para el año 2024.

PANAMÁ

- Los pescadores de la Bahía de Panamá veneran a su patrona, la Virgen del Carmen, en una de las tradiciones religiosas más arraigadas del país centroamericano. (Foto)(Video)

AMÉRICA

- Clics tecnológicos en América. (foto)

DEPORTES

EE.UU.- Los Miami Heat presentan oficialmente a Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA en 2019 y 2020, y que llegó traspasado desde los Milwaukee Bucks este verano. (Foto) (Vídeo)

EE.UU.- Partido de la MLS entre el Chicago Fire y los Vancouver Whitecaps, marcado por el debut del delantero polaco Robert Lewandowski en el Soldier Field de Chicago ante el equipo de su excompañero Thomas Müller, con quien compartió varias temporadas en el Bayern de Múnich. (foto)

Uruguay.- Previa de la sexta jornada del Torneo Intermedio uruguayo, que se juega entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio.

Ecuador.- Comentario de los partidos: Aucas - Independiente del Valle y Orense - Emelec, en el cierre de la decimonovena fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Ecuador.- Previa de la duodécima fecha de la liga profesional ecuatoriana. EFE

mesaamerica@efe.com

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