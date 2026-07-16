El Gobierno invierte 6,4 millones en la empresa de animación Amuse Labs y 3,9 millones en la de cine Impulse Studio

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado una inversión de 6,4 millones de euros en la empresa canaria especializada en animación infantil Amuse Labs y 3,9 millones de euros en Impulse Studio, que creará en Madrid un estudio integral independiente de cine.

Según ha informado el departamento que dirige Óscar López, con la inversión de 6,4 millones "nace una nueva compañía dedicada a la producción de contenidos de animación que tendrá un activo diferencial: ser poseedores de la propiedad intelectual de las obras audiovisuales, no sólo fabricantes".

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De este modo, ha destacado que desarrollarán estos productos en toda la cadena de valor, desde el proceso de creación (guion, producción y desarrollo tecnológico) hasta su explotación comercial, incluyendo las licencias y el merchandising.

La SETT participa en un 48% de esta ampliación de capital, que asciende en total a 13,2 millones de euros, y que supone una operación público-privada con diversos inversores privados, entre los que destaca Amuse Studios como segundo socio mayoritario.

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Transformación Digital ha detallado que está ubicada en Las Palmas de Gran Canaria y surge como una productora y estudio de animación digital especializada en creación, producción y comercialización internacional de títulos infantiles, para televisión y plataformas digitales.

Además, ha puesto en valor que la empresa trabaja en condiciones de paridad real, tanto en plantilla como en puestos de alta responsabilidad, y funciona con energía de fuentes totalmente renovables.

En el apartado de innovación, además de la implementación de herramientas tecnológicas para los procesos de animación 2D y CGI (imágenes generadas por ordenador), localización y gestión, también se integrarán herramientas de Inteligencia Artificial que agilizan procesos concretos.

El Gobierno espera un impacto en el empleo local, con entre unos 40 puestos de trabajo directos y unos 150 indirectos derivados de esta actividad, incluyendo producción, merchandising, distribución, comercialización y servicios.

Respecto a Impulse Studio, creará en Madrid un estudio integral independiente de cine que incorpore todas las fases de desarrollo de los proyectos audiovisuales: inversión, producción, infraestructura y distribución nacional e internacional.

La operación suma una inversión total de 8 millones de euros. Desde Madrid, Impulse Studio proporcionará financiación, coproducción y distribución, acceso a infraestructura tecnológica --laboratorios de imagen, postproducción de sonido, efectos especiales digitales (VFX) y platós de rodaje-- a proyectos audiovisuales nacionales e internacionales.

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Impulse, liderado por Roberto Butragueño y Andrés Sánchez, tiene previsto el desarrollo de entre 15 y 20 proyectos con vocación internacional en los próximos cinco años, y cada producción prevé generar 200 empleos directos e indirectos.

En el área de distribución, el estudio supervisará o gestionará las ventas internacionales de sus propiedades intelectuales junto a los agentes y distribuidores más relevantes del sector, al disponer de presencia activa en festivales claves como Cannes, Berlinale, Venecia, San Sebastián, Toronto o el American Film Market (AFM).

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