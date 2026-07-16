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Condenado a doce años de cárcel el exdirector de una operadora por el derrumbe en 2018 de un puente en Génova

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Un tribunal de Italia ha condenado este jueves a doce años de cárcel a Giovanni Castellucci, exconsejero delegado de la operadora Autostrade per l'Italia (ASPI), por su responsabilidad en el derrumbe registrado en 2018 en el puente Morandi, situado en la ciudad de Génova (norte), un suceso que dejó más de 40 muertos.

La sentencia en torno al suceso, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2018, es la primera sentencia en relación con el caso, en el que la Fiscalía reclamaba 18 años y medio de prisión para Castelluci, quien estuvo al frente de la ASPI entre 2005 y 2019, según ha recogido el diario italiano 'La Repubblica'.

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Castellucci ya se encuentra en prisión tras haber sido condenado por un accidente de tráfico ocurrido en 2013 en el que un autobús cayó al vacío tras chocar con la barandilla de un puente en el sur de Italia, suceso que se saldó con 40 fallecidos.

Por otra parte, el tribunal ha sentenciado a once años de prisión a Michele Donferri Mitelli, antiguo 'número tres' de la ASPI, mientras que Paolo Berti, antiguo 'número dos' de la operadora, ha sido sentenciado a cinco años y medio de cárcel. Por su parte, Antonino Galata, antiguo director ejecutivo de Spea ha recibido una pena de cinco años y medio.

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