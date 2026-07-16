Abascal carga contra el Gobierno por el juicio a Begoña Gómez y acusa a "Bruselas" de estar "encubriéndolo todo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno por el juicio a la mujer del presidente Pedro Sánchez, y las "cloacas" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha acusado a "Bruselas" de estar "encubriéndolo todo" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley de Amnistía.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Abascal ha enumerado las últimas novedades judiciales sobre la causa contra Begoña Gómez, que irá a juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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Y ha destacado los mensajes publicado por 'ABC' según los cuales el general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, denunció que el teniente general Luis del Castillo, al frente del Mando de Operaciones, le había ordenado que no acudiera al acto institucional y parada militar del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

"La mujer de P.S. a juicio. Marlaska desde su cloaca poniendo el honor de la Guardia Civil en una situación sin precedentes", ha escrito el dirigente de Vox.

En este contexto, Abascal ha arremetido contra las instituciones europeas por echar un "salvavidas" al "jefe de la mafia" después de que este jueves el TJUE haya avalado la Ley de Amnistía que impulsó el Partido Socialista para dejar sin efecto las causas judiciales vinculadas al 'procès' independentista en Cataluña.

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Finalmente, ha afirmado que "España no se merece esto" y ha advertido: "Quien no suma para derrotar a la mafia, resta".