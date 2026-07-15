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Vuelca un camión de cerdos en Baltar (Ourense)

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Un camión de transporte de cerdos ha volcado este mediodía de miércoles en la OU-302, al paso por Texós, en el municipio ourensano de Baltar, sin que se hayan registrado heridos.

Según informa el 112 Galicia, el conductor del camión ha salido del vehículo por sus propios medios y se encuentra ileso.

Fueron avisados los Bomberos de San Cibrao da Viñas, que mostraron la necesidad de contar con una grúa especial para sacar los animales en condiciones de seguridad.

Los animales quedaron en el interior del vehículo y se necesita una grúa pluma para sacarlos sin que sufran daños y tampoco comprometan la seguridad en la vía. Algunos de los animales han sido retirados y se encuentran ante las casas de los vecinos.

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