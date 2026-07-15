Von der Leyen anuncia la firma de un acuerdo sobre drones entre la UE y Ucrania

Berlín, 15 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este miércoles en Kiev la firma de una acuerdo sobre drones entre Ucrania y la Unión Europea (UE), al tiempo que destacó la experiencia única de los ucranianos en el manejo de este tipo de aparatos.

"(…) Por eso mismo me complace, junto a ti, Volodímir, iniciar una nueva colaboración entre la UE y Ucrania en el ámbito de la industria de defensa. Lo que firmamos hoy es nuestro propio 'Drone Deal''", afirmó Von der Leyen al dirigirse al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante un discurso con motivo del Día de la Estatalidad de Ucrania, citada por la agencia Interfax Ucrania.

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Recordó que en los últimos meses Ucrania ha firmado acuerdos similares sobre drones con varios países -desde Europa hasta Oriente Próximo-, lo que demuestra el gran interés que suscita la experiencia militar de Ucrania.

"Los conocimientos que habéis adquirido en el manejo de drones y sistemas de defensa antidrones son realmente únicos. Desde las tecnologías y la fabricación de drones hasta las cadenas de suministro necesarias para mantener la capacidad de producción y, lo que es de vital importancia, los conocimientos sobre el uso de sistemas de radar, estaciones terrestres o sensores. Debemos aprovechar juntos esta experiencia", subrayó von der Leyen.

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En el mismo acto, Zelenski hizo entrega a Von der Leyen de una nueva condecoración estatal ucraniana, la Orden de Europa.

"Es un gran honor entregar hoy aquí a Ursula la primera Orden ucraniana de Europa. Querida Ursula, este es un galardón que nadie podrá jamás anular ni arrebatarte. Porque la palabra de Ucrania es firme", declaró Zelenski.

Von der Leyen recibió este galardón "por sus destacados méritos personales en el apoyo al rumbo estratégico de Ucrania hacia la obtención de la membresía de pleno derecho en la Unión Europea, su importante contribución a la ayuda a Ucrania para reforzar su resistencia en la defensa de su independencia y la seguridad de toda Europa, el refuerzo de la cooperación internacional en interés de la democracia, la paz y la buena vecindad, así como de las relaciones amistosas y plenas entre los pueblos".

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"Quiero darte las gracias, Ursula, por haber creído siempre en nosotros", dijo Zelenski. EFE