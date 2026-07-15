Un muerto y dos desaparecidos por el hundimiento de una embarcación cerca de San Francisco

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Al menos una persona murió y otras dos se encuentran desaparecidas tras el hundimiento este martes de una embarcación en la bahía de San Francisco, en el oeste de Estados Unidos, en la que viajaban casi una veintena de personas.

El incidente ocurrió entre el emblemático puente Golden Gate y la isla de Alcatraz alrededor de las 15:30 hora local (22:30 GMT), cuando el barco en el que viajaban a bordo 19 personas volcó y comenzó a hundirse bajo el agua, según información recogida por ABC7 News.

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Las autoridades investigan el suceso y activaron un operativo de rescate inmediato en el que participaron lanchas y helicópteros con el objetivo de buscar a los desaparecidos en el incidente.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a 16 tripulantes, algunos de los cuales fueron trasladados a los hospitales más cercanos para evaluar posibles daños.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda de los desaparecidos e investigan las causas del accidente, del cual se dio aviso tras recibir una llamada que alertaba que el barco estaba en llamas. EFE