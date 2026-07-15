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Un detenido en Madrid por agredir a un policía tras la victoria de España

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Madrid, 15 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito de atentado a la autoridad tras agredir a un agente en la plaza de Cibeles en Madrid durante la celebración de la victoria de la selección española de fútbol contra Francia, según han explicado a EFE fuentes policiales.

Alrededor de la medianoche, una vez concluido el encuentro que España ganó a Francia por 2-0, la Policía llevó a cabo un operativo en los alrededores de Cibeles para despejar la calzada ante la acumulación de aficionados que celebraban la victoria de los hombres de Luis de la Fuente.

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Durante la celebración, algunos aficionados lanzaron objetos contra la policía, según las mencionadas fuentes, que han precisado que dos agentes resultaron heridos de carácter leve.

Por este motivo, una persona ha sido detenida como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad. EFE

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