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Rusia denuncia la muerte del ingeniero jefe de central de Zaporiyia tras ataque de Kiev

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Moscú, 15 jul (EFE).- La agencia atómica rusa Rosatom denunció este miércoles la muerte del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia en un ataque ucraniano en el que falleció otra persona más.

"Esta tarde, Aleksandr Yákovlev, ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, murió en un ataque terrorista selectivo perpetrado por el régimen de Kiev”, dijo a la prensa rusa el director general de Rosatom, Alexéi Lijachiov.

Agregó que el dron enemigo atacó el vehículo perteneciente a la planta en el que se encontraba el especialista.

"El conductor del vehículo, Dmitri Filipov, falleció junto con el ingeniero jefe (...) En los últimos dos meses y medio, 13 personas han muerto y 48 han resultado heridas" en los ataques de Kiev, dijo Lijachiov.

Esta mañana, las autoridades de Energodar, ciudad ucraniana que acoge la mayor planta nuclear de Europa, denunciaron un cese del suministro eléctrico en la urbe por los constantes ataques de Kiev.

Más tarde, las autoridades de Energodar leales a Moscú informaron de la imposibilidad de subsanar la situación por la continuidad de los ataques.EFE

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