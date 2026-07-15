Qalibaf pide combinar vía militar y diplomática frente a EE.UU. en medio de la escalada

Teherán, 15 jul (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió este miércoles la necesidad de combinar la resistencia militar con la diplomacia y la negociación frente a Estados Unidos para preservar los intereses nacionales, en medio de la escalada del conflicto entre las partes.

"No debemos temer ni a la guerra ni a la negociación; la guerra y la negociación son dos métodos para preservar los intereses nacionales", afirmó Qalibaf en un comunicado dirigido al pueblo iraní y recogido por la agencia IRNA.

Qalibaf aseguró que Irán "nunca ha acogido ni acoge con satisfacción la guerra", pero subrayó que el país debe estar "siempre preparado para la batalla", al tiempo que defendió el uso de "las herramientas de la diplomacia y la negociación" para hacer realidad y consolidar los intereses nacionales.

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El también principal negociador iraní en las negociaciones de paz con EE.UU. afirmó que la negociación "no equivale a una capitulación", sino que forma parte, junto con la guerra, de la estrategia de resistencia y protección de los intereses de Irán.

Qalibaf sostuvo que Washington busca golpear a Irán y promover sus propios intereses "siempre que tiene la oportunidad", independientemente de que el contexto sea de guerra o de negociación y de quién ocupe la Presidencia estadounidense.

En relación con el memorando de entendimiento firmado entre las partes el 17 de junio, Qalibaf afirmó que este solo tiene sentido si sus cláusulas son válidas y se aplican, en alusión a lo que Irán considera violaciones del documento por parte de EE.UU., especialmente por los ataques de los últimos días contra la costa sur del territorio iraní.

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"Si la República Islámica de Irán no obtiene ningún beneficio de este texto, nosotros tampoco tenemos motivos para cumplir dicho entendimiento", declaró.

Qalibaf afirmó que Estados Unidos ejerce presión para compensar su derrota y advirtió de que Irán no permitirá que se le imponga la voluntad de su enemigo.

El presidente del Parlamento iraní añadió que las Fuerzas Armadas iraníes mantienen "plena libertad de acción" para hacer frente a la agresión del enemigo.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, acusó el martes a Estados Unidos de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el memorando la semana pasada después de los ataques de Teherán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha atacado en los últimos días objetivos militares en ciudades del sur de Irán y ha reimpuesto desde anoche el cerco naval sobre puertos y buques iraníes, después de que el país persa declarara cerrada la estratégica vía marítima.

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Irán ha respondido a las ofensivas en su contra con lanzamientos de misiles y drones contra bases y objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Jordania, entre otros. EFE