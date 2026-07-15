Nicaragua ratifica con Rusia acuerdos de extradición y traslado de presos

San José, 14 jul (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó este martes dos acuerdos con Rusia, uno de extradición y otro para el traslado de personas condenadas a prisión, con lo que, una vez entre en vigor, los rusos presos en la nación centroamericana podrán terminar su pena en Moscú, y los nicaragüenses en Managua.

Ambos acuerdos fueron suscritos el 5 de junio de 2026 en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, y fueron aprobados por unanimidad por los diputados que integran el Parlamento nicaragüense.

El Gobierno de Nicaragua indicó en su exposición de motivos que esos acuerdos servirán para fortalecer la lucha contra la impunidad, cooperar para trasladar a presuntos delincuentes de un país a otro, "asegurando que enfrenten la justicia, respetando el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica", entre otros aspectos.

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Durante el debate, el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, miembro de la Comisión de Justicia, aseguró que esos instrumentos no difieren "en absolutamente nada" con ningún otro tratado de extradición que Nicaragua haya firmado con cualquier otro país del mundo.

Esos acuerdos, que entrarán en vigor cuando sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta, fueron suscritos en el marco de una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Laureano Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.

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Laureano se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los cocancilleres nicaragüenses.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. EFE