Mueren seis personas en ataques de Rusia contra las provincias ucranianas de Sumi y Odesa

Al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Sumi y Odesa, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por la orden dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "tres personas han muerto y 17 han resultado heridas" en un ataque contra la capital provincial, antes de apuntar que entre los heridos hay al menos un adolescente de 16 años.

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"Las identidades de los fallecidos están siendo establecidas", ha manifestado, antes de resaltar que "la amenaza de ataques enemigos persiste". "Permanezcan en lugares seguros y no se acerquen a los lugares atacados por el riesgo de nuevos bombardeos", ha alertado a la población.

Por su parte, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha manifestado que otras tres personas han muerto y seis han resultado heridas en un ataque contra la provincia. "Expreso mis sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos", ha dicho.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a Rusia de lanzar dos misiles guiados y 122 drones durante las últimas horas, antes de afirmar que 101 de los aparatos no tripulados han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos de misiles y 18 drones en 19 puntos del país. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha zanjado.