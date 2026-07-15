Liberado en Marruecos el periodista franco-marroquí Alí Lmrabet tres días después de su detención en Tánger

Las autoridades de Marruecos han puesto en libertad este miércoles al periodista franco-marroquí Alí Lmrabet, residente en España, después de su detención el domingo en el aeropuerto de Tánger por supuestamente publicar "declaraciones difamatorias e injuriosas" contra altos cargos e instituciones del país africano.

El Procurador del Rey ante el Tribunal Correccional de Casablanca ha especificado que la Fiscalía ha decidido poner en libertad a Lmrabet tras examinar el expediente y realizar las "pericias técnicas necesarias", después de que prestara declaración a primera hora del día por los hechos que se le imputan.

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Así, ha detallado que la Fiscalía ha decidido proseguir con la investigación y decretar la puesta en libertad del periodista, al que le han sido devueltos los materiales incautados, incluidos dos ordenadores y un teléfono móvil, según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Durante la jornada del martes, el propio Procurador del Rey ante este tribunal afirmó que el hombre fue detenido y puesto bajo custodia policial para "interrogarle sobre los hechos que se le imputan", tras la publicación de "una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, y ofensivas hacia instancias regidas por la ley".

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPA) exigieron el martes al Gobierno de Marruecos que liberara a Lmrabet, detenido el domingo tras llegar a Tánger desde Barcelona en un viaje por motivos personales, según confirmó a Europa Press su esposa, la profesora universitaria Laura Feliu.

Feliu apuntó que el periodista, de 67 años, no ejerce el periodismo en Marruecos, sino que publica en redes sociales y hace vídeos en YouTube, fue informado en el momento de su detención de que le imputaban cargos relacionados con "difusión de información falsa y contra las instituciones marroquíes".

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Lmrabet estuvo encarcelado en Marruecos entre 2003 y 2004, cuando cerraron sus semanarios. Además, fue sometido a un juicio por libertad de expresión en este país y, tras intentar reabrir un semanario en 2005, le prohibieron ejercer el periodismo en el país durante diez años. Posteriormente, las autoridades intentaron retirarle la documentación, según Feliu.