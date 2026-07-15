La UE amplía hasta 2028 la protección a refugiados ucranianos pero excluye a quienes eludan el servicio militar

Los Veintisiete han acordado este miércoles extender un año más, hasta el 4 de marzo de 2028, el estatus de protección temporal que la Unión Europea concede a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra y que les permite residir y trabajar en territorio comunitario, aunque ha dejado fuera a quienes hayan incumplido sus obligaciones de reclutamiento en Ucrania.

Con esta decisión, los Estados miembro quieren apoyar a Ucrania y a su población "durante el tiempo que sea necesario", brindando "claridad y previsibilidad" a los que huyen de la invasión rusa, según han señalado en un comunicado explicando el acuerdo, que deriva de una propuesta realizada por la Comisión Europea el pasado 26 de junio.

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Esta extensión viene acompañada de una novedad, ya que se reconoce la necesidad de proteger a las personas desplazadas pero también la necesidad de Ucrania de poder defenderse de la "guerra de agresión ilegal" de Rusia, por lo que se ha acordado que la protección temporal solo se conceda a "quienes cumplan con sus obligaciones militares en Ucrania".

"Teniendo en cuenta las necesidades de defensa cambiantes de Ucrania, en adelante la protección temporal se concederá únicamente a quienes cumplan con sus obligaciones militares en Ucrania. Esta limitación se aplicará solo a los nuevos solicitantes de protección temporal y no a quienes ya se beneficien de ella en la UE", explican en la misiva.

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En la práctica, para recibir protección temporal, las personas desplazadas de Ucrania deberán demostrar el cumplimiento de sus obligaciones militares. Esto podría hacerse presentando un pasaporte con el sello de salida expedido por las autoridades ucranianas que acredite que abandonaron Ucrania legalmente y, por lo tanto, cumplen con dichas obligaciones. También podría hacerse presentando un documento, en papel o electrónico, que confirme la exención o el cumplimiento de las obligaciones militares.

Hasta el momento, la protección temporal se había prorrogado hasta el 4 de marzo de 2027, y más de 4 millones de personas desplazadas de Ucrania se han beneficiado de la protección en la UE desde marzo de 2022.