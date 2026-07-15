La periodista Alexandra Falla será ministra de las TIC en el gobierno de De la Espriella

Bogotá, 15 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este miércoles a la periodista Alexandra Falla Zerrate como ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y le encomendó fortalecer la soberanía digital una vez asuma funciones el próximo 7 de agosto.

"La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro. Hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia", escribió De la Espriella en su cuenta de X para presentar a la próxima ministra.

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Falla Zerrate es comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en ciencias políticas de la Universidad Javeriana de Bogotá y una especialización en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías.

La ministra designada fue presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, del Canal Capital y de la Especialización de la Gerencia de las Telecomunicaciones de la Universidad Central, entre otros cargos vinculados al área de la comunicación.

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"Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades", señaló De la Espriella.

Entre las tareas encomendadas a Falla está promover un gobierno digital que permita un trabajo anticorrupción, la creación de aplicaciones para el desarrollo de proyectos productivos y la transversalización de la tecnología a los otros sectores y ministerios.

"Con Alexandra Falla comienza una nueva etapa para las TIC: una tecnología para todos, unas comunicaciones al servicio de la gente y un país que mira al futuro con decisión", añadió De la Espriella.

Con este anuncio, el presidente electo continúa conformando su gabinete, del que ya ha anunciado 14 de los 18 ministros, y Falla es la quinta mujer incluida. EFE

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