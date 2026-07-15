La esposa del periodista liberado por Marruecos afirma que no tiene cargos pero "le pueden llamar"

La esposa del periodista franco-marroquí Alí Lmrabet, residente en España, Laura Feliu, ha asegurado que las autoridades marroquíes que habían detenido a su pareja el domingo en el aeropuerto de Tánger no han presentado cargos contra él pero "le pueden llamar", después de haberle liberado este miércoles.

En declaraciones a Europa Press, Feliu ha celebrado la liberación de Lmrabet, a quien las autoridades marroquíes detuvieron por supuestamente publicar "declaraciones difamatorias e injuriosas" contra altos cargos e instituciones del país africano.

Ha lamentado que la situación actual es "ambigua", ya que no tiene cargos imputados pero, antes de su liberación, le han avisado de que podrán ponerse en contacto con él para hacer seguimiento del caso.

Feliu ha explicado que Lmrabet se quedará unos días por Marruecos, a donde había viajado para realizar gestiones personales, y después volverá a Barcelona, donde tiene su residencia habitual.

Además, ha detallado que el consulado de Francia en Barcelona se ha puesto en contacto con ella para interesarse por la situación del periodista, y también ha explicado que ha hablado con senadores españoles que le han hecho llegar detalles del caso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque desconoce si ha habido alguna gestión de los ejecutivos francés y español para lograr la liberación.

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Feliu ha asegurado que, cuando vuelva a casa, Lmrabet seguirá adelante con su plan de abrir una página web y "continuará con su trabajo".