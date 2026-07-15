El Rey Felipe VI presidirá la inauguración de Faro Santander el 7 de septiembre

El Rey Felipe VI presidirá el 7 de septiembre el acto inaugural del proyecto cultural Faro Santander, impulsado por Fundación Banco Santander, que ha transformado el histórico Edificio Pereda, antigua sede de Banco Santander, en un centro de arte.

La apertura al público está prevista un día después, el martes 8, cuando los ciudadanos podrán conocer las obras que llenarán las salas de exposiciones del primer edificio de uso museístico construido en España por el estudio David Chipperfield Architects.

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Faro Santander albergará la Colección de Banco Santander, así como exposiciones temporales, espacios dedicados a la exploración creativa y la participación, e innovadoras instalaciones en las que la tecnología será protagonista y canal de transmisión de distintos proyectos vinculados a la innovación y la experimentación artística.

El edificio contará además con una cafetería y un restaurante, con terraza-mirador abierta a la ciudad.

La transformación del Edificio Pereda -considerado Bien de Interés Cultural (BIC)- ha estado liderada por el estudio David Chipperfield Architects y ha sido ejecutada por el equipo de Inmuebles de Banco Santander con IDOM como dirección facultativa y Ferrovial como constructora.

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La intervención ha dotado a Faro Santander de más de 10.000 metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en diez niveles, de los que unos 3.000 se destinarán a espacios expositivos en cinco plantas. Los dos niveles superiores estarán dedicados a la cafetería, terraza y al restaurante.

Además, el edificio cuenta con tres plantas de sótano, donde se ubican el auditorio y las infraestructuras técnicas.

Asimismo, el emblemático arco ha sido reinterpretado como un espacio de conexión, convirtiéndolo en el eje vertebrador del edificio mediante el cerramiento parcial de su parte superior. Gracias al diseño de la intervención acristalada y la ubicación de los accesos principales bajo el arco, se refuerza su carácter urbano como una puerta reconocible entre la ciudad y el mar.

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Entre los nuevos elementos singulares del edificio destaca la escalera en espiral de estructura de hormigón vista, que caracteriza el espacio de entrada y da comienzo a la secuencia de escaleras que ascienden por el interior del arco y conectan con las distintas galerías expositivas.

DE BANCO A CENTRO DE ARTE

La mayor parte del edificio de Faro Santander se destinará a galerías y espacios expositivos. El centro dedicará una planta completa a mostrar la Colección Banco Santander, que tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación. Otra planta completa estará destinada a la presentación de exposiciones temporales.

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Entre ambas se situará un novedoso espacio de experimentación y exploración para público familiar, un lugar donde los visitantes podrán disfrutar del arte y la creatividad en un entorno especialmente diseñado para ese propósito.

Faro Santander contará también con unas innovadoras instalaciones en las que la tecnología será protagonista y canal de transmisión de distintos proyectos vinculados a la innovación y la experimentación artística. Además, en la primera planta, la visita a este nuevo centro cultural comenzará por un espacio expositivo dedicado a los artistas de Cantabria.

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A poco menos de dos meses de su apertura, Faro Santander se perfila como un espacio donde arte, cultura y tecnología se encuentran en un entorno abierto y accesible a todos los públicos, con la vocación de liderar el posicionamiento de Santander y Cantabria como territorios culturales clave en el norte de España y formar parte del panorama artístico internacional.

NUEVA VISITA DEL REY A SANTANDER

El rey Felipe VI visitó Cantabria por última vez el 4 y 5 de julio de 2025.

Su presencia en la región se debió a la inauguración de la 28ª edición del Foro España-Estados Unidos, un acto institucional que tuvo lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander.