El Rey Felipe VI entregará en septiembre el Premio Internacional de Hispanismo en el Palacio de la Audiencia de Soria

El Rey Felipe VI entregará el 25 de septiembre el Premio Fundación Duques de Soria de Hispanismo Internacional durante un acto que tendrá lugar en el Palacio de la Audiencia de Soria, en el que se reconocerá a la candidatura 'Philobiblon: presente y futuro de su evolución digital', presentada por la Universidad de Oxford y encabezada por el profesor Charles Faulhaber, ganadora de la segunda edición de este certamen.

El presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León, Francisco Vázquez, y el presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea, han firmado este miércoles un convenio de colaboración con el objetivo de respaldar la segunda edición de este galardón, creado para reconocer y apoyar a equipos de investigación multinacionales que sobresalgan en el estudio, promoción y difusión del conocimiento vinculado al hispanismo internacional.

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En el acto de firma, en el que también ha estado presente el Duque de Soria, Carlos Zurita, presidente de honor de la Fundación que lleva por nombre su título, ambas entidades han destacado la importancia de esta alianza para favorecer y dar visibilidad al hispanismo internacional.

Durante el enceuntro se ha puesto en valor la labor conjunta de todos los hispanistas, tanto los hispanos como los que sin serlo dedican su vida al estudio y divulgación de la lengua, la ciencia y la cultura hispánicas.

En esta segunda edición, en la que se han presentado 26 propuestas, el Premio ha recaído en la candidatura 'Philobiblon: presente y futuro de su evolución digital', presentada por la Universidad de Oxford y encabezada por el profesor Charles Faulhaber como Investigador Principal'.

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A juicio del jurado, formado por el Comité Científico del OPH y presidido por la hispanista Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén), se trata de un proyecto "muy consolidado que se ha convertido en herramienta de referencia para el estudio de la tradición textual y bibliográfica hispánica".

PRESENTE Y FUTURO

'Philobiblon: presente y futuro de su evolución digital' obtendrá los 50.000 euros de dotación del Premio, que deben emplearse para investigaciones futuras propuestas por la candidatura.

Además, la elección de Soria, una edición más, como sede de la ceremonia de entrega de los premios consolida el papel de Castilla y León como "referente simbólico" en la proyección internacional de la cultura en lengua española.

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS) trabaja por la difusión del conocimiento, especialmente del que se refiere a la lengua española y a la cultura hispánica, fomentando y patrocinando acciones relacionadas con el hispanismo en el mundo, y en particular con el practicado por hispanistas externos al mundo hispánico.

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Por su parte, la Fundación de Castilla y León tiene entre sus fines la difusión, fomento, protección y apoyo de los valores reconocidos como esenciales para Castilla y León en el artículo cuarto de su Estatuto de Autonomía, entre los cuales el primero es la lengua castellana.