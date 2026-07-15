El Rey asegura que disfrutaron "mucho" con la victoria de la selección española ante Francia

El rey Felipe VI ha asegurado que él, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutaron "mucho" del partido de la selección española de fútbol de este martes contra Francia.

Lo ha dicho tras unirse él y la Reina a la visita al yacimiento de Empúries que han realizado este miércoles la princesa y la infanta para, posteriormente, mantener los 4 una reunión de trabajo con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona.

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Preguntados por el partido de la selección de este martes, tanto el Rey como la princesa han afirmado que lo vieron y que disfrutaron con él.

Felipe VI también ha afirmado que ha cumplido su promesa de no verlos hasta la "final".

Sobre si acudirá solo o irán todos juntos a la final del Mundial en Nueva York (Estados Unidos) este domingo, el Rey ha respondido: "Estamos en ello".