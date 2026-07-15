Agencias

El cantante canadiense Bryan Adams presentará un programa radiofónico en España

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Madrid, 15 jul (EFE).- El músico canadiense Bryan Adams presentará a partir del 6 de septiembre su universo musical en un programa propio y semanal en la radio española Kiss FM con el título 'The Bryan Adams Radio Show', anunció este miércoles la emisora.

Programado a las 21.00 horas de cada domingo (19.00 GMT), el cantante y compositor compartirá recuerdos y pondrá canciones de otros artistas que lo inspiraron y formaron parte de su vida, como The Police, Steve Winwood y Sheryl Crow.

Según Kiss FM, esta fórmula es "un nuevo paso en la apuesta por ofrecer a sus oyentes una programación musical con grandes nombres propios, contenidos diferenciales y una conexión directa con los artistas que han construido la banda sonora de varias generaciones".

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Adams es uno de los artistas de mayor éxito comercial, avalado asimismo por un premio Grammy, tres nominaciones a los Óscar y cinco a los Globos de Oro, entre otros.

Ha acumulado éxitos como 'Summer of 69', 'Run To You' y '(Everything I Do) I Do It For You', una discografía que comenzó con un disco llamado como él en 1981, y que se extiende hasta el reciente álbum de estudio 'Roll With The Punches' (2025). EFE

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jhv/lml/jl

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