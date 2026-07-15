El auténtico lujo este verano no está solo en el destino, sino en disfrutar de cada kilómetro y de cada bocado

¿Qué tienen en común el lujo de conducir un gran coche y de vivir una velada de ensueño en un restaurante idílico? Dos experiencias que te proporcionan algo inolvidable. Y, si te dijéramos que la alta gastronomía y el sector del automovilismo pueden hablar el mismo idioma, ¿nos creerías? Pues sí.

Este verano, el placer de conducir y el de sentarse en una mesa se unen en una colaboración que demuestra que el lujo también se saborea. Porque tanto un gran coche como un menú de autor comparten algo esencial: la emoción de disfrutar del viaje. Con esa filosofía nace la alianza entre Lexus España y Disfrutar, el restaurante barcelonés de tres estrellas Michelin reconocido como uno de los grandes referentes de la cocina de vanguardia.

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EL VERANO SABE MEJOR CUANDO UNE ALTA COCINA Y DISEÑO: ASÍ ES LA ALIANZA ENTRE LEXUS Y DISFRUTAR

Una unión que va más allá de dos marcas de prestigio para poner en valor la creatividad, la innovación y la búsqueda constante de la excelencia. Lexus y los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas han apostado por una idea tan sorprendente como original para dar a conocer esta alianza: una nota de prensa comestible. Una propuesta que rompe con los formatos tradicionales y convierte la comunicación en una experiencia sensorial, invitando a descubrir la colaboración a través del gusto.

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DISEÑO, GASTRONOMÍA E INNOVACIÓN: LA RECETA CON LA QUE LEXUS Y DISFRUTA QUIEREN SORPRENDER

Esta acción es solo el punto de partida de una colaboración a largo plazo que explorará la conexión entre gastronomía, diseño, artesanía e innovación mediante diferentes iniciativas. Un recorrido conjunto en el que cada detalle estará pensado para emocionar y demostrar que las mejores experiencias nacen de la combinación entre técnica, pasión y creatividad.

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Con esta alianza, Lexus refuerza una vez más su apuesta por proyectos que inspiran y trascienden su propio sector, mientras que Disfrutar continúa llevando su espíritu innovador más allá de la cocina. Una combinación perfecta para quienes entienden que el auténtico lujo no está solo en el destino, sino en disfrutar de cada kilómetro... y de cada bocado.