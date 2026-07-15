EEUU indaga casi 7.000 casos del parásito Cyclospora que causa diarrea severa

Miami (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Las autoridades federales estadounidenses indagan casi 7.000 casos confirmados o sospechosos del parásito Cyclospora, que causa diarrea severa, lo que supondría 27 veces más los del mismo lapso del año pasado, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De estos casos, 1.645 están confirmados desde el 1 de mayo y más de 5.100 aún están en análisis, lo que contrasta con los 249 registrados en el mismo periodo de 2025, indicaron los CDC en un informe, que reconoció que "la cifra real de enfermedades podría ser mayor" porque las infecciones están "subdiagnosticadas".

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Tan solo en Michigan, el estado más afectado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal registra 3.762 contagios, incluyendo 44 hospitalizaciones, al señalar que la lechuga y otros vegetales podrían ser el origen del brote, que sigue bajo investigación federal y estatal.

Mientras que en el vecino Ohio, el segundo con más incidencias, las autoridades sanitarias del Condado de Toledo-Lucas reportaban 1.119 casos positivos en el noroeste del estado.

Los CDC han confirmado que hay casos en 34 estados, con cuatro de ellos con más de 400: Michigan, Ohio, Virgnia Occidental y Kentucky, aunque las infecciones se han registrado en todas las latitudes, desde California y Texas hasta Florida y Nueva York.

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El reporte matizó que solo el 9 % de las infecciones confirmadas han implicado hospitalizaciones y ninguna ha resultado en muerte.

"Los departamentos de salud estatales y locales están trabajando en conjunto para investigar brotes multiestatales de infecciones por Cyclospora e identificar las fuentes de la enfermedad", apuntó el informe.

El parásito causa Cyclosporiasis, cuya principal síntoma es diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallaron los CDC.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse de frutas y verduras contaminadas.

El brote ha captado la atención nacional, lo que se intensificó el martes, cuando The Washington Post reportó que las autoridades federales y estatales investigan si los restaurantes de Taco Bell tienen un rol en la transmisión del parásito.

La franquicia indicó este miércoles a la cadena ABC que está cooperando con la investigación y que ha retirado, por precaución, algunos ingredientes de su menú, pero sostuvo que "las autoridades sanitarias no han confirmado ningún nexo con Taco Bell o algún ingrediente en específico, proveedor, restaurante o vendedor".

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El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota ha advertido que se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los CDC hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.EFE