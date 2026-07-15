EEUU confirma un nuevo bombardeo en Somalia contra supuestos objetivos del grupo terrorista Al Shabaab

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado haber lanzado un nuevo bombardeo en Somalia contra supuestos objetivos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en el marco de lo que describe como una acción "coordinada" con Mogadiscio para "degradar" las capacidades de la formación extremista.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha indicado en un comunicado que el ataque fue lanzado el 13 de julio en los alrededores de la localidad de Sablaale, situada unos 190 kilómetros al norte de Mogadiscio, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las filas del grupo terrorista.

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"AFRICOM, junto con el Gobierno de Somalia y las Fuerzas Armadas somalíes, continúa tomando medidas para reducir la capacidad de Al Shabaab de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a nuestros ciudadanos en el extranjero", ha manifestado, antes de incidir en que no dará detalles sobre el bombardeo "para garantizar la seguridad de las operaciones".

Las autoridades somalíes anunciaron el martes la muerte de cerca de 60 supuestos miembros de Al Shabaab en varias operaciones, incluida una serie de bombardeos "con apoyo de socios internacionales", sin más detalles al respecto, en el marco del aumento de las ofensivas contra la organización..

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El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.

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