Ecuador halla 10.000 cápsulas detonantes presuntamente procedentes de Perú hacia Colombia

Quito, 15 jul (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador halló 10.000 cápsulas detonantes, presuntamente procedentes de Perú, en un vehículo en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, hacia donde aparentemente se les pretendía llevar para uso de grupos armados irregulares, informó este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

La operación se ejecutó en el municipio Montúfar de esta provincia andina, donde la Policía Nacional localizó un vehículo abandonado que transportaba las cápsulas detonantes ocultas entre cajas de frutas, señaló en sus redes sociales.

"Las investigaciones determinaron que los explosivos, de presunta procedencia peruana, habrían ingresado ilegalmente al Ecuador para ser trasladados hacia Colombia y abastecer a grupos armados irregulares".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE