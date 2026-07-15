Cabreiroá llevará a dos aficionados a Nueva York para animar a España en la final del Mundial de fútbol

La marca de agua mineral de Corporación Hijos de Rivera Cabreiroá ha activado un sorteo para que dos aficionados viajen a Nueva York para animar a la selección española de fútbol en la final del Mundial de fútbol, que disputa este domingo (21:00 horas) contra el vencedor este miércoles del Inglaterra-Argentina.

Como patrocinadora oficial de 'La Roja', Cabreiroá invita a los aficionados a vivir una experiencia inolvidable con el lanzamiento de un sorteo exprés en sus redes sociales. El ganador de este sorteo, se llevará un viaje para dos personas a Nueva York para animar a La Roja en uno de los encuentros más esperados del verano.

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La participación estará abierta desde este miércoles a las 18:00 horas hasta este jueves a las 10:00 horas, momento en el que se dará a conocer el nombre de la persona ganadora. Para participar, los usuarios solo tendrán que seguir la mecánica publicada en los perfiles oficiales de Cabreiroá en redes sociales, disponible en Instagram y en Tiktok.

Con esta iniciativa, la marca premiará a los que viven el fútbol con pasión y les ofrece la oportunidad de formar parte de una experiencia única, acompañando a la selección española en el momento más especial de los últimos 16 años, desde el Mundial ganado en 2010 en Sudáfrica.

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Esta acción se enmarca en 'Nos mueve la sed', la campaña con la que Cabreiroá, patrocinadora y colaboradora oficial de la selección española de fútbol, desde hace más una década, continúa "acercando el deporte a los aficionados a través de experiencias que les permiten vivir la emoción de animar a La Roja de una forma única".

La iniciativa da continuidad a la activación especial puesta en marcha por la marca este año, con una edición de más de siete millones de envases protagonizados por jugadores de las selecciones masculina y femenina, además de promociones y acciones especiales para seguir reforzando el vínculo entre la afición y la selección.

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