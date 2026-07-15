Aumentan a 32 los muertos por el incendio en un bar de la capital de Tailandia

La cifra de muertos a causa del incendio registrado el domingo en un pub en la capital de Tailandia, Bangkok, ha aumentado a 32, según han confirmado este miércoles las autoridades locales, que han indicado que otras 73 personas resultaron heridas, entre ellas cerca de 15 que siguen hospitalizadas en estado grave.

La Administración Metropolitana de Bangkok ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que los 32 fallecidos han sido ya identificados, al tiempo que ha matizado que entre los heridos hay 15 en estado moderado y 43 en estado leve. Estos últimos, tal y como recoge el texto, han sido ya dados de alta.

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La oficina del distrito de Chatuchak, situada en el norte de la ciudad y donde se encuentra el pub Rong Beer Na Lat Phrao, se encuentra coordinando el resto de operaciones para ofrecer ayuda a los afectados y facilitar la reanudación de los servicios públicos en la zona lo antes posible.

"Todos los afectados por el fuego pueden presentar solicitudes de asistencia en la sede de la citada oficina", según el documento, que pone a disposición varios teléfonos de contacto para ofrecer más información a la población.

Tras el incidente, las autoridades han hallado indicios que apuntan a que tanto la entrada como las salidas de emergencia se encontraban obstaculizadas por mobiliario y materiales almacenados, dificultando significativamente las labores de evacuación.

Asimismo, la Oficina de Prevención y Mitigación de Desastres Públicos apunta a que el incendio fue causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado ubicada sobre el techo del edificio, de chapa. Además, ha aclarado que el propietario del local es dueño de otro pub, el Sa Leng, situado en la provincia de Yasothon, que quedó destruido en 2019 por un incendio en un incidente que se saldó sin víctimas.

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