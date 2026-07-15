Al menos tres muertos y siete heridos en ataque ruso con bombas guiadas en región de Sumi

Berlín, 15 jul (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas este miércoles en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra la región ucraniana de Sumi, informó el jefe de la administración militar regional homónima, Oleg Grigorov.

"El enemigo ha lanzado seis ataques con bombas aéreas guiadas sobre el territorio de la comunidad de Sumi. Una de las bombas aéreas guiadas impactó cerca de centros sanitarios, en una zona con gran afluencia de personas y tráfico. El resto de los ataques, según datos preliminares, se dirigieron contra infraestructuras", precisó Grigorov en un mensaje en Telegram.

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Grigorov denunció este nuevo "ataque deliberado de los rusos contra la población civil" al señalar que por el momento se han confirmado tres muertos y siete heridos.

En tanto, el jefe de la administración militar regional de Odesa, Oleg Kiper, informó que la cifra de heridos en el ataque ruso de la noche del martes con misiles contra Odesa ha ascendido a seis, de los cuales cuatro han sido hospitalizados.

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En el ataque murieron tres personas.

La Fuera Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó anoche 122 drones y dos misiles de crucero contra territorio ucraniano.

Las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 101 aparatos aéreos no tripulados. EFE