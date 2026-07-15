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Air Europa suma un vuelo extra a Nueva York tras la clasificación de España a la final del Mundial

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Air Europa añadirá un vuelo extra desde Madrid al aeropuerto JFK de Nueva York mediante un Boeing 787-9 Dreamliner con 339 plazas, con motivo de la clasificación de España para la final del Mundial de este próximo domingo, que enfrentará a la selección nacional contra el vencedor del partido entre Argentina e Inglaterra.

En concreto, el vuelo despegará de la capital española el domingo a las 05:45 con llegada a las 07:45. Para el regreso, saldrá de JFK el 19 de julio a las 23:30, con llegada a Madrid a las 12:45 del día 20 de julio.

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Desde la aerolínea ha señalado en un comunicado que refuerza su operativa regular diaria con la ciudad neoyorquina con un vuelo especial para atender la demanda de los aficionados que quieran acompañar al equipo español en esta cita histórica.

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