Agotadas en hora y media las 15.000 entradas gratuitas para ver la final del Mundial en pantalla en el Movistar Arena

Las 15.000 entradas gratuitas para ver este domingo a España en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en una pantalla gigante en el Movistar Arena se han agotado en hora y media, lo que supone un ritmo de descarga de unas 166 entradas por minuto.

La taquilla virtual, habilitada a través de la plataforma Baila del recinto, se abrió justo al finalizar la victoria de España sobre Francia en la semifinal y registró un ritmo de reservas que dejó todo el aforo cubierto en noventa minutos, ha detallado la organización en un comunicado.

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La cita, que convertirá al Movistar Arena en uno de los puntos de encuentro de los aficionados en Madrid, se retransmitirá en una pantalla gigante de 16x9 metros, proporcionada por Fluge Audiovisuales, socio audiovisual del recinto, lo que equivale a 144 metros cuadrados de imagen.

A esta pantalla principal se sumarán las otras 10 pantallas fijas distribuidas por el recinto, garantizando una experiencia envolvente para todo el público asistente independientemente de su ubicación. El ambiente previo al partido estará amenizado por la actuación en directo de DJ Nano.

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Con esta iniciativa, promovida por la Comunidad de Madrid y el Movistar Arena, el recinto refuerza su papel como "espacio de referencia para grandes eventos deportivos y de entretenimiento" en la capital.