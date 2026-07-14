Unas 200 personas protestan contra la visita del Rey a Barcelona por los Premios Princesa de Girona

Unas 200 personas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se han manifestado en Barcelona este martes en protesta por la visita del Rey Felipe VI a Barcelona para la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Teatre Liceu.

Los manifestantes han recorrido el trayecto desde la plaza de Sant Jaume hasta la Rambla, en la zona cercana al Liceu, donde los Mossos d'Esquadra ya habían acordonado la zona, por lo que los manifestantes se han quedado detrás de las vallas de seguridad.

PUBLICIDAD

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha afirmado en declaraciones a los medios que las visitas del Rey Felipe VI "no pueden ser normalizadas" bajo ningún punto de vista.

"No queremos normalizar la visita de un rey Borbón, de una monarquía que representa claramente la represión, el expolio, la colonización contra el pueblo catalán", ha apuntado Vila.

Vila ha criticado que Felipe VI aplaudió el 'a por ellos' y que, para muchos catalanes, esta monarquía "no tiene ninguna legitimidad", añadiendo que saldrán a manifestarse tantas veces como haga falta.

"Para nosotros la figura de Felipe VI es una figura 'non grata' en Catalunya", ha remarcado, y ha dicho que no pararán hasta conseguir la independencia.

'NI REI NI CORONA'

El grupo de manifestantes se ha congregado frente al cordón policial en los aledaños del Liceu, donde han desplegado una pancarta bajo el lema 'Ni rei ni corona'.

En la manifestación se ha podido ver a representantes políticos como la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y el diputado de Junts en el Parlament Agustí Colomines.

Los manifestantes han portado banderas 'esteladas' y paraguas amarillos y han coreado cánticos como 'Independència si, monarquia no', 'Mort al Borbó' y 'Fora fora'.

Además, frente al Liceu han silbado a la llegada de los invitados y autoridades, y han lanzado algunas pelotas de tenis en señal de protesta.