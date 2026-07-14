El brent sube un 1,72 %, hasta 84,73 dólares, por temores de suministro en Oriente Medio

Londres, 14 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió este martes un 1,72 %, hasta situarse en 84,73 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, después de que el reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos en Irán reavivase los temores de suministro de crudo en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,43 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre de la última sesión, cuando el barril registró 83,30 dólares.

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Tras iniciar la semana con un repunte de casi un 9,6 %, el brent mantuvo su tendencia alcista este martes, marcando su cierre más alto desde hace un mes, y llegó a superar los 87 dólares en el pico máximo de la sesión.

El brent reaccionó al alza tras la entrada en vigor el reinicio del bloqueo naval estadounidense a Irán, si bien perdió terreno hacia el final de la jornada después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, diese marcha atrás a su idea de cobrar una tasa del 20 % para permitir el tránsito en el estrecho de Ormuz.

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"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", detalló Trump en su red Truth Social.

La guerra entre Estados Unidos e Irán atraviesa un nuevo capítulo de escalada, con ataques cruzados que han alcanzado a buques que atravesaban el estrecho de Ormuz y noches de bombardeos sobre Irán y otros países de la región, como Baréin, Kuwait o Jordania.

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La analista de mercado de Forex.com Fiona Cincotta comentó este martes que el bloqueo naval estadounidense y la idea inicial de la tasa del 20 % generaron preocupación en los inversores por posibles interrupciones en el suministro.

"Hasta el momento no se ha producido un cierre total del estrecho (de Ormuz), pero las perspectivas de suministro son cada vez más inciertas", según Cincotta, que apuntó que cualquier reducción prolongada en el tráfico de este paso marítimo podría provocar un nuevo repunte en los precios.

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Además, subrayó que existe también el temor en el mercado de que Irán quiera retrasar las negociaciones de paz con EEUU hasta después de las elecciones de medio mandato en EEUU (3 de noviembre), lo que podría mantener las tensiones geopolíticas y sostener los precios del petróleo durante más tiempo. EFE