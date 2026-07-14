Perú y Google fortalecen una alianza para ofrecer apoyo a personas en riesgo de suicidio

Lima, 14 jul (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú fortaleció, junto a Google, el apoyo para las personas en riesgo de suicidio, al ofrecer de forma directa información sobre una línea gratuita estatal de ayuda a quienes realicen búsquedas relacionadas con una conducta suicida.

A través de un comunicado, el Ministerio presentó este martes esta iniciativa, que permitirá que en Google, YouTube y Gemini aparezca como resultado de la primera búsqueda (Onebox) el acceso rápido a la Línea 113 para que personas en riesgo de suicidio y autolesiones reciban soporte psicológico.

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La opción 5 de esta línea telefónica consistirá en orientación psicológica sobre diferentes temas de salud mental de forma gratuita las 24 horas del día, los siete días de la semana, a personas que necesiten apoyo emocional o enfrenten una situación de crisis, así como a sus familiares y entorno cercano.

Así, cuando un usuario realice consultas con términos como “suicidio”, “no quiero vivir”, “formas de matarme”, “formas de morir”, “ideas suicidas” o “autolesión”, las plataformas de Google mostrarán en primer lugar la opción de llamar a la Línea 113, así como un botón de acción que permitirá contactar directamente con un psicólogo para recibir orientación especializada.

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"Recordemos que uno de los grandes problemas en el mundo es el suicidio y Perú tiene una política de salud mental que interviene día a día a través de diferentes centros de preventorios y a través de esta Línea 113, que hace un gran trabajo inmediato para brindar una mano de ayuda en salud mental", destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

El ministro resaltó que la innovación tecnológica puede convertirse en una herramienta decisiva para salvar vidas al facilitar el acceso inmediato a servicios de salud mental.

"Esta es la forma como un Estado responsable se preocupa por sus ciudadanos, interactuando, integrando todas las herramientas digitales y ponerlas al servicio de los ciudadanos", indicó.

Esta colaboración entre el Ministerio de Salud y Google comenzó en 2021, cuando se impulsó la implementación del Onebox para la palabra clave “suicidio”; en 2022 la herramienta fue incorporada al Buscador de Google y, posteriormente, se amplió para incluir el término “autolesiones”.

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"Hoy, el alcance de esta estrategia se fortalece al integrarse también en YouTube y Gemini, ampliando las oportunidades para que más personas encuentren ayuda en el momento en que más la necesitan", agregó el Ministerio.

Durante el 2025, la Línea 113 brindó 4.853 orientaciones relacionadas con conducta suicida, incluyendo casos de intención suicida y pensamientos suicidas, y del total de atenciones, el 48 % correspondió a jóvenes entre los 18 y 29 años, mientras que el 63 % fueron mujeres.

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Asimismo, se brindaron 890 orientaciones de personas con conductas de autolesión, de ellas, el 70,1 % corresponden a mujeres y el 29,9 % a varones. EFE