'Tim Payne' y 'De Paul', nombres mundialistas de animales de la Expo Rural de Argentina

Buenos Aires, 14 jul (EFE).- Con la exhibición de animales bautizados con nombres mundialistas como 'Tim Payne' y 'De Paul', comenzó este martes la nueva edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional (Expo Rural), tradicional feria organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), representante del sector agropecuario local, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos.

La Expo Rural, que según sus organizadores contará este año con la presencia de al menos 2.500 animales provenientes de quince provincias argentinas, fue inaugurada por 'Tim Payne', un carnero blanco de 110 kilos de peso y raza Romney Marsh, lleva su nombre en homenaje al futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se hizo famoso a partir de una tendencia de redes sociales durante los primeros días del Mundial de fútbol de 2026.

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"Es una raza a la que sirve tanto para lana como para carne", dijo Florencia Gibson, productora de 'Tim Payne' en la empresa Cabaña Moreaki, según difundió la SRA.

También arribó este martes al predio de La Rural (en Buenos Aires) el ternero 'De Paul', nombrado así por el mediocampista de la selección argentina, de 255 kilos y raza Limousin, que fue exhibido junto a su madre, una vaca de 706 kilos que se llama 'Tini Tini', en referencia a la estrella pop local Tini Stoessel, actual pareja del futbolista.

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'Tini Tini' y 'De Paul' competirán en la categoría "Vaca con cría" durante la Expo Rural, que se extenderá hasta el 26 de julio.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, anticipó días de "gran intensidad": "Si bien se viene trabajando hace más de un mes, ahora empieza el movimiento fuerte con la llegada de las estrellas de la exposición, que son los animales de todas las razas y especies".

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Además, estimó que durante la feria -que llega este año a su edición 138°- intervendrán unos 10.000 trabajadores.

Según la SRA, una de las mayores patronales agropecuarias del país, la Expo Rural 2026 será lugar de 42 remates (subastas) para la comercialización de cerca de 200.000 cabezas de ganado.

La feria se realiza todos los años en la ciudad de Buenos Aires y se consolidó como punto de referencia para la exhibición y premiación de la mejor genética animal del país.

La 'arena de Palermo', como la llaman, hace que los aires gauchescos soplen en la 'gran capital', pero no solo por el colorido folclore rural sino, además, porque la tradicional feria es la histórica palestra en la que el agro argentino, el principal sector económico del país, alza su voz ante los Gobiernos de turno para exponer sus demandas.

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En sus últimos días, se espera que el presidente argentino, Javier Milei, mantenga la costumbre de brindar un discurso ante los referentes de SRA y otras organizaciones productivas rurales. EFE