Secretaria de Estado de Comercio de España sobre acuerdo con Mercosur: "Hito para la UE"

Buenos Aires, 14 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López Senovilla, afirmó este martes en Buenos Aires que el acuerdo de libre comercio con el Mercosur representa "uno de los mayores hitos de la política comercial de la Unión Europea" y consideró que representa una oportunidad para "pasar de ser meros socios a aliados estratégicos".

"Con la entrada en vigor provisional del acuerdo no estamos en un punto de llegada, sino en un punto de partida", expresó López Senovilla, que destacó que el pacto "abre muchísimas posibilidades a ambos bloques".

La secretaria de Estado de Comercio de España se reunió este martes con representantes de empresas españolas en Argentina y luego participó en una mesa de diálogo titulada 'Mercosur y la construcción de alianzas en el nuevo orden geopolítico', en la que distintos oradores discutieron sobre las oportunidades y desafíos que representa el acuerdo para los países de ambos lados del Atlántico.

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López Senovilla enfatizó la importancia de construir y consolidar alianzas para enfrentar desafíos actuales como la transformación digital, la irrupción de la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la reindustrialización sostenible, al tiempo que instó a que este vínculo estratégico se traduzca en la integración de cadenas de valor y la integración de los tejidos empresariales de los países involucrados.

En la mesa de diálogo de este martes, celebrada en la Embajada de España en Buenos Aires, participaron también Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de Argentina; Luciano Laspina, director ejecutivo del centro de pensamiento CIPPEC; y Pablo Sanguinetti, ex economista jefe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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El evento contó además con una introducción del embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, que remarcó que el tratado comercial Mercosur-UE es fundamental para la prosperidad tanto de los sectores económicos como de los ciudadanos de a pie.

Durante su intervención, Bircher subrayó el papel de España en el proceso de negociación del acuerdo e instó a que "sea la puerta de entrada de Argentina a la Unión Europea".

Laspina, por su parte, aseguró que para Argentina el acuerdo Mercosur-UE representa una de las reformas estructurales más importantes de su historia, mientras que Sanguinetti hizo hincapié en la necesidad de que los gobiernos de los países involucrados ofrezcan herramientas y el acompañamiento necesario para implementar el pacto y lograr traducirlo en resultados concretos.

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Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo entre la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay entró en vigor el pasado 1 de mayo de manera provisional a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea (UE) y después de que fuera ratificado por los parlamentos de los países miembros del Mercosur.

La entrada en vigor plena del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

López Senovilla se mostró "optimista" de cara a la ratificación aunque reconoció que existen razones para mantenerse vigilantes sobre el tema, al tiempo que insistió sobre la necesidad de "dar mejor a conocer el acuerdo", tanto a las empresas como a los ciudadanos de ambos bloques.

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Además, explicó que su gira por la región, que comenzó este lunes en Uruguay y tras su paso por Argentina continuará hacia Paraguay y Brasil, "tiene por objeto poner en valor la entrada en vigor provisional del acuerdo, todas las posibilidades que ofrece para los distintos países y, sobre todo, el papel de España como gran impulsor del acuerdo durante toda su negociación y en la fase de ratificación".

Por otra parte, puntualizó que el tratado comercial permitirá fortalecer y expandir los lazos comerciales entre España y Argentina, y destacó que hay grandes posibilidades para que empresas españolas inviertan en el país suramericano en sectores como el financiero, las telecomunicaciones, así como el gas, el petróleo y la minería, específicamente en el área de minerales críticos. EFE

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(foto)(vídeo)