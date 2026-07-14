Sanidad oferta 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, casi un 4% más que el año pasado

El Ministerio de Sanidad ha anunciado su oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para 2027, convocatoria cuyas pruebas selectivas se celebrarán el sábado, 23 de enero, y que incluye un total de 12.850, lo que supone casi un 4 por ciento más que el año pasado, cuando se registraron 12.366.

Así, la oferta aprobada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye 9.676 vacantes de Medicina, 2.341 de Enfermería, 377 de Farmacia, 293 de Psicología Clínica, 69 de Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 37 de Química. Estas serán confirmadas oficialmente en la orden a publicar a finales de este mes de julio.

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Según expone este departamento ministerial, la venidera se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas con respecto a la convocatoria anterior. Además, ha destacado que, desde 2018, el sistema sanitario ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53 por ciento.

En este sentido, y poniendo de relieve que el 10 por ciento de las vacantes se reserva para el turno de personas con discapacidad, ha señalado que esta propuesta se ha elaborado a partir de las presentadas por las comunidades autónomas. Junto a ello, ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Ahondando en la logística de los exámenes a llevar a cabo, ha expuesto que el llamamiento para los mismos comenzará a las 13 horas en la fecha indicada -12 horas en Canarias- y se iniciarán a las 14 horas -13 horas en el citado archipiélago.

LOS EXÁMENES PODRÁN REALIZARSE EN 26 MUNICIPIOS

Además, ha señalado que las pruebas podrán realizarse en 26 localidades, siendo estas Santiago de Compostela (La Coruña), Albacete, Alicante, Oviedo (Asturias), Badajoz, Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Cádiz, Cáceres, Santander (Cantabria), Granada, Palma (Islas Baleares), Logroño (La Rioja), Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona (Navarra), Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Vigo (Pontevedra). Esta última se reincorpora así a este listado.

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Al respecto, ha informado de que los ejercicios consistirán en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única opción correcta. Los aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para su cumplimentación y cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada una de las incorrectas restará uno, dejando sin valorarse las no contestadas.

Con todo, la puntuación final estará integrada en un 90 por ciento por el resultado del examen y en un 10 por ciento por los méritos académicos acreditados, ha apuntado Sanidad que, por otra parte, ha informado de que la Comisión de Recursos Humanos del SNS ha aprobado también, a propuesta del Ministerio, la creación de un grupo de trabajo sobre fraude e impacto de las nuevas tecnologías en las pruebas selectivas.

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GRUPO DE TRABAJO SOBRE FRAUDE E IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PRUEBAS

"Este grupo analizará los riesgos asociados al uso de dispositivos y herramientas tecnológicas y propondrá medidas comunes para reforzar la seguridad, la integridad y la igualdad de condiciones en estos procesos", ha confirmado, para añadir que "el personal responsable podrá emplear equipos pasivos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras señales asociadas a la presencia de dispositivos ocultos".

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De cualquier forma, ha matizado que "estos sistemas tendrán exclusivamente funciones de detección y no podrán interceptar comunicaciones, acceder a contenidos, identificar a las personas aspirantes, tratar datos personales ni interferir en las comunicaciones electrónicas".

En este contexto, ha agregado que durante el acceso, la permanencia y la realización de la prueba estará prohibida la tenencia o utilización de teléfonos móviles, relojes digitales o inteligentes, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización y cualquier otro elemento que permita almacenar, transmitir o recibir información.

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De hecho, ha subrayado que únicamente se permitirá utilizar un reloj analógico de esfera y agujas que carezca de conectividad, almacenamiento de información o cualquier otra función distinta de indicar la hora. Así, la tenencia, utilización, ocultación o activación de dispositivos prohibidos, así como cualquier actuación destinada a eludir los controles, tendrá la consideración de conducta fraudulenta y podrá dar lugar a la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo. La negativa reiterada a colaborar en las comprobaciones podrá tener las mismas consecuencias.