Picardo y Franco escenifican el fin de la Verja que separa Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, han escenificado en la medianoche de este miércoles el fin de la Verja que durante un siglo ha separado el Peñón.

Ambos dirigentes han atravesado la valla cada uno al otro lado de la frontera, siendo los primeros ciudadanos que lo hacen sin necesidad de presentar sus respectivos pasaportes, bajo una enorme expectación de los lugareños y al son del himno de la alegría interpretado por una banda musical.

PUBLICIDAD

El acto llega después de que la Unión Europea y Reino Unido hayan puesto durante la jornada firma al acuerdo que normalizará las relaciones de Gibraltar con el bloque comunitario tras cuatro años en el limbo por la ruptura del Brexit.

El comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, ha sido el encargado de rubricar el Tratado en nombre de los 27, mientras que por parte del Gobierno británico el encargado de firmar ha sido el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

PUBLICIDAD

El acuerdo ha entrado así en vigor de forma provisional, a la espera de que se produzca la ratificación formal tanto por la Unión Europea como por Reino Unido para tener validez permanente.

Las disposiciones clave del acuerdo podrán aplicarse ya desde su entrada en vigor y, para marcar este paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el miércoles a La Línea de la Concepción (Cádiz) para marcar el fin de la Verja y la supresión de los controles de pasaportes entre España y el Peñón.

PUBLICIDAD

La Verja que separa Gibraltar de España ha sido durante más de un siglo el símbolo de la separación entre la colonia británica y el circundante Campo de Gibraltar, sirviendo incluso de cierre literal en época franquista.