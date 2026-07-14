Pekín llama a "la racionalidad y moderación" tras los nuevos ataques entre Irán y EE.UU.

Pekín, 14 jul (EFE).- El Gobierno de China instó este martes a todas las partes implicadas en el conflicto que afecta a Oriente Medio a "mantener la racionalidad y la moderación" y a preservar el alto el fuego "conseguido con tanto esfuerzo", después de que este martes Estados Unidos e Irán volvieran a intercambiar ataques.

En una rueda de prensa rutinaria, Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, llamó a evitar que el conflicto vuelva a intensificarse y, en especial, "que las hostilidades se amplíen y causen víctimas entre la población civil".

Lin sostuvo que deben respetarse los derechos e intereses legítimos de Irán, así como la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, donde urgió al restablecimiento "cuanto antes" de un tránsito seguro y normal.

"Las partes implicadas deben actuar en la misma dirección y gestionar adecuadamente la situación", agregó el portavoz, al tiempo que expresó la preocupación de China por el recrudecimiento del conflicto militar.

Irán lanzó este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.

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La jornada de ataques, la tercera consecutiva, llegó horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reactivara el bloqueo naval sobre la República Islámica y asegurara que el país sería golpeado "muy duro".

Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio. EFE