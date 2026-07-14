La ONU defiende que el TPI es "una pieza clave" del sistema de justicia internacional tras las acusaciones de EEUU

Naciones Unidas ha defendido que el Tribunal Penal Internacional (TPI) es "una pieza clave" en el sistema de justicia internacional, después de que Estads Unidos anunciara una "campaña" contra el organismo, al que acusa de "amenazar" la soberanía del país norteamericano, que no es firmante del Estatuto de Roma.

"Si bien el TPI es una organización independiente de la Secretaría (General de Naciones Unidas) y de la ONU, para nosotros sigue siendo una pieza clave del sistema de justicia internacional", ha dicho Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo internacional, António Guterres.

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Así, ha recordado que el tribunal "cuenta con el apoyo de un gran número de Estados miembro y contribuye a que se rindan cuentas por crímenes graves", antes de subrayar que cada uno de estos países "adoptará sus propias decisiones" en lo relativo a permanecer o retirarse del TPI en caso de presiones por parte de Estados Unidos.

Dujarric ha incidido además en que "el Derecho internacional, la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron creados por Estados miembro soberanos y han dado protección y alivio a millones de personas". "Están bajo amenaza y ataque, como ha dicho a menudo el secretario general", ha lamentado durante una rueda de prensa en Nueva York.

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El Departamento de Estado estadounidense afirmó el lunes que "el TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense, pues se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos", antes de afirmar que actuará para desbaratar la capacidad del TPI para "operar, perseguir a militares o funcionarios estadounidenses".

Entre las medidas que baraja la Administración Trump se encuentran las llamadas diplomáticas por parte del secretario de Estado y otros altos cargos para advertir a las naciones extranjeras de los "abusos" cometidos por el TPI y los "riesgos que representa para los estadounidenses y otros países".

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Asimismo, planteó un "mayor escrutinio" en contra de países que se "nieguen a rechazar la falsa autoridad del TPI" si "dependen de asistencia estadounidense", a la par que hacer llamamientos diplomáticos para que otros Estados que no formen parte del Estatuto de Roma "aprovechen sus redes para tomar medidas similares" e imponer nuevas restricciones de visado y sanciones contra sus miembros

El anuncio de esta campaña se produce después de que tres magistradas del TPI presentaran el pasado mes de junio una demanda contra la Administración del presidente, Donald Trump, por la imposición de sanciones en su contra después de emitir en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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