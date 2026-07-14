El Parlamento yemení acusa a Omán de facilitar paso de armas iraníes a los rebeldes hutíes

Saná, 14 jul (EFE).- El Parlamento yemení internacionalmente reconocido ha acusado al vecino Omán de facilitar el apoyo de Irán a los rebeldes chíes hutíes del Yemen, y de proporcionar rutas de tránsito para armas y equipo militar, incluidos componentes y repuestos de drones, para los insurgentes yemeníes.

El legislativo también acusó a Omán, en un comunicado, de permitir que un avión civil iraní cruzara su espacio para trasladar a Saná, controlada por los rebeles, a una delegación hutí procedente de Teherán, violando así un embargo aéreo impuesto por la coalición militares sobre las regiones controladas por los insurgentes yemeníes, y provocando las tensiones de las últimas horas.

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"La Cámara de Representantes expresa su profundo pesar, condena y denuncia por el papel sospechoso desempeñado por Omán al proporcionar instalaciones y vías de paso a las milicias hutíes, convirtiendo su territorio y puertos en conductos para la maquinaria de guerra hutí, y rutas para el tránsito y contrabando de armas, municiones, drones y tecnología militar avanzada desde Irán a las milicias", dijo la nota.

El documento, difundido en las últimas horas por el Parlamento, afirma que varios cargamentos con armas y munición iraní a los hutíes "han sido interceptados" desde 2023, y denunció que esas acciones "han contribuido directamente a la pérdida de miles de vidas yemeníes y agravado la tragedia humanitaria" que vive el Yemen desde 2014.

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Omán, país que ha desempeñado papel mediador en las negociaciones de paz entre los hutíes y el Gobierno reconocido, apoyado por Arabia Saudí, no ha comentado de momento esas acusaciones.

Las tensiones crecieron en los últimos días en el Yemen después de que el Gobierno reconocido anunció el lunes haber bombardeado la pista del aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, que transportaba a una delegación hutí de regreso de Teherán.

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Ese avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Al Hudeida, en la costa yemení del mar Rojo también controlado por los hutíes que afirmaron que, en represalia, atacaron con misiles balísticos el aeropuerto internacional de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí.EFE