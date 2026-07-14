La compraventa de viviendas baja un 7,3% en mayo y encadena cinco meses de descensos, según el INE

La compraventa de viviendas bajó en mayo un 7,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 56.462 operaciones, lastrada principalmente por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 7,6% interanual, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el quinto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cinco meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero, marzo y abril, bajara un 5%, un 0,5%, un 2,2% y un 1,8%, respectivamente.

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El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en mayo fue consecuencia sobre todo de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 7,6% interanual, hasta las 44.574 operaciones.

Sin embargo, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas decrecieron también un 6%, hasta las 11.888 operaciones, volviendo a los descensos después de que en abril presentasen un repunte.

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