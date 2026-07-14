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Machado y González Urrutia evaluarán la vía de diálogo entre sector opositor y el chavismo

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Caracas, 14 jul (EFE).- Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron para este miércoles a su sector político para definir una postura pública frente a la vía de diálogo que acordó el Parlamento venezolano y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015.

"Los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos", dice un comunicado publicado este martes por el partido de Machado, Vente Venezuela. EFE

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