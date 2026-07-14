Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra el aeropuerto saudí de Abha tras el bombardeo contra el de Saná

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado un ataque contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en Arabia Saudí, como respuesta al bombardeo que horas antes atribuía al Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, pero que ha reivindicado el Ejército de Yemen --vinculado con las autoridades reconocidas internacionalmente, que tienen su base en la ciudad de Adén (sur)--, sin que hayan trascendido cifras oficiales de víctimas o daños y sin que Riad se haya pronunciado al respecto.

"Las fuerzas armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar contra el Aeropuerto Internacional de Abha con misiles balísticos y drones", ha anunciado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, que ha enmarcado la operación en una "respuesta" a la "criminal agresión saudí".

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Al hilo, ha defendido que Riad es "plenamente responsable de las graves consecuencias de esta brutal agresión, que beneficia al enemigo sionista-estadounidense, y de todas las repercusiones que de ella se deriven", al tiempo que ha reafirmado el "firme compromiso" de los rebeldes hutíes con "repeler la agresión y levantar el injusto bloqueo impuesto" a su país.

"En este contexto, advierten (las milicias hutíes) a todas las aerolíneas que no sobrevuelen el espacio aéreo saudí y les instan a que tomen en serio nuestras advertencias hasta que se levante el bloqueo del Aeropuerto Internacional de Saná", ha manifestado Sari.

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En este sentido, el portavoz también ha transmitido su "sincero agradecimiento a la República Islámica de Irán por su asistencia a la República de Yemen para levantar el injusto bloqueo del Aeropuerto Internacional de Saná y por facilitar los vuelos humanitarios desde y hacia dicho aeropuerto".

Pese a las alusiones de los hutíes a Riad, el Ejército de Yemen ha sido el que ha reivindicado la autoría del ataque y ha afirmado que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení", según un breve comunicado en redes sociales. Dicho avión habría sido redirigido finalmente a Teherán, de acuerdo con la web de seguimiento de vuelos Flightradar.

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En cuanto al ataque hutí contra el aeropuerto saudí de Abha, el portavoz de las fuerzas de coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, Turki al Maliki, ha afirmado en redes que "las defensas aéreas han hecho frente a las amenazas de misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí contra la región sur" del país. Pese a que no ha dado más datos, la propia web Flightradar ha apuntado a un cierre temporal del aeropuerto y al desvío de vuelos tras la detección de los lanzamientos de proyectiles.

Este último intercambio de hostilidades ha tenido lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos, previsto para el sábado, tras el acuerdo alcanzado después de la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015.

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La guerra en Yemen ha terminado por hundir al que era uno de los países más pobres del mundo en una de las peores catástrofes humanitarias en la actualidad. Los esfuerzos para impulsar un acuerdo de paz entre los rebeldes y las autoridades reconocidas internacionalmente, apoyadas militarmente por Arabia Saudí, no han permitido hasta ahora lograr un acuerdo de paz.