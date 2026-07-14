Aumentan a 30 los muertos por el incendio en un bar en la capital de Tailandia

El balance de muertos a causa del incendio registrado el domingo en un bar en la capital de Tailandia, Bangkok, ha aumentado a 30, según han confirmado este martes las autoridades, que han indicado que otras 75 personas resultaron heridas, entre ellas cerca de 25 que siguen hospitalizadas en estado grave.

La Administración Metropolitana de Bangkok ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que un total de 27 de las víctimas mortales ya han sido identificadas, antes de agregar que los tres últimos fallecidos eran heridos que se encontraban ingresados en estado grave.

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Así, ha afirmado que en estos momentos hay 24 heridos graves, 15 moderados y 36 leves, quienes ya han recibido el alta y han regresado a sus hogares. "La oficina del distrito de Chatuchak sigue coordinando operaciones con las agencias relevantes, supervisando la situación y dando asistencia a los afectados", ha zanjado.

Las autoridades de Tailandia anunciaron el lunes de que se ha iniciado el proceso de revisión de la política de seguridad antiincendios en Bangkok tras el citado incendio en un pub de Chatuchak, en el norte de la ciudad.

Las informaciones preliminares apuntan a que el fuego, que habría estado causado por un cortocircuito, se extendió rápidamente debido al uso de paneles acústicos de baja calidad y altamente inflamables en el local, que contaba con un restaurante con música en vivo.

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Tras el incidente, las autoridades han hallado indicios que apuntan a que tanto la entrada como las salidas de emergencias se encontraban obstaculizadas por mobiliario y materiales almacenados, dificultando significativamente las labores de evacuación, si bien por ahora no hay un informe final sobre el suceso.