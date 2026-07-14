Agencias

Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,5 % interanual en junio

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Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en junio pasado en el 33,5 % interanual, con lo que encadenó dos meses en leve aceleración, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el sexto mes del año los precios al consumidor crecieron el 1,9 % en comparación con mayo pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,1 %.

La inflación argentina acumuló en el primer semestre del año un alza del 16,8 %. EFE

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