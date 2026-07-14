Siete fallecidos confirmados en un accidente de tráfico tras persecución policial en Chile

(Actualiza cifra de fallecidos)

Santiago de Chile, 14 jul (EFE).- Siete personas murieron la madrugada de este martes en un accidente de tráfico mientras presuntamente huían de un control policial en el centro de Santiago.

Autoridades de Seguridad Pública confirmaron el aumento de las víctimas fatales, luego de que la Fiscalía chilena notificara preliminarmente cinco.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres que se encontraban en el interior de la camioneta siniestrada.

"Se insta a los familiares de estas personas a que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de estas personas", dijo el representante del ministerio de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos.

Según las autoridades, un grupo de personas estaba bebiendo en la vía pública y, cuando vieron a los agentes policiales, huyeron en camioneta.

La furgoneta, en la huida, chocó contra un autobús de la red pública de transporte, en el barrio Franklin, al sur de la capital.

Ambos vehículos colisionaron contra una farmacia y un poste de electricidad y se incendiaron, de acuerdo a videos que circularon en redes sociales.

Las víctimas serían de nacionalidad venezolana, aunque habría que esperar a las pruebas de ADN para confirmar su identidad exacta, indicó el jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz.

"Según la información que ha recopilado personal de Carabineros (cuerpo policial) en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana", añadió.

Según medios locales, un transeúnte logró rescatar con vida al conductor del autobús. EFE