Lamine Yamal: "Esta semifinal es el partido más importante que voy a jugar"

el extremo de la selección española Lamine Yamal no esconde que la semifinal de este martes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Francia es "el partido más importante" de su carrera, al que llega sin "presión" y "muy tranquilo", y tiró de ironía por las críticas a su nivel, asegurando que no hay que esperar "nada" de él en un encuentro donde no cree que les venga mal el "poderío en ataque" de su rival.

"(Este partido está) En el 'Top 1', la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar aquí. Estamos muy ilusionados todos, y yo sobre todo. Sin duda es el partido más importante que voy a jugar", aseveró Yamal este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro.

PUBLICIDAD

El joven de Mataró reiteró que no le preocupan "los goles", aunque no esconde que "siempre es especial marcar en partidos así". "Y obviamente acepto el reto, para eso he venido, este martes será un día muy especial", remarcó.

"No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve cinco goles. No sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando, de pequeño he visto Mundiales en los que España ha sido eliminado y no ha pasado de momento. Entonces, me centro en eso, en seguir jugando partidos y cuanto más partidos, eso es lo único importante y ojalá que mañana marque otro gol", añadió al respecto, confesando que "obviamente sí" se ve como campeón del mundo, aunque "es difícil, como todos los títulos de selecciones".

PUBLICIDAD

El extremo no se mostró "sorprendido" por el revuelo causado por sus palabras sobre el no tener miedo a Francia tras eliminar a Bélgica. "Ya os conozco (a los periodistas). No, no se ha malinterpretado. Al final me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Como ha dicho Koundé, es fútbol, se lo toman como lo que es y ya está", zanjó después de que su compañero asegurarse que no habían sentado mal esas declaraciones en los 'Bleus'.

Con todo, está "muy tranquilo" antes de este partido. "Ahora he quedado con mi hermano para cortarle el pelo", indicó sonriente. "Tengo muchas ganas de que sea mañana, es un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés, es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y creo que será uno donde los dos equipos tendrán momentos. Estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente", expresó.

PUBLICIDAD

En este sentido, puntualizó que no teme el poderío arriba de la actual subcampeona del mundo. "Yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en mediocampo, arriba, en defensa, y no siento que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros, incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo", opinó.

"No, presión no", replicó sobre si sentía mucha responsabilidad. "Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé, sólo doy lo que tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide y que lo puedes hacer, pues no sientes presión", zanjó. "Vosotros mismos (los periodistas) decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial", expresó con firmeza posteriormente.

PUBLICIDAD

"EL EQUIPO HA MADURADO MUCHO"

"Como he dicho siempre, creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que en un partido. Siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada, al final es un partido, son jugadas, después del partido cada uno va a seguir con su vida. Estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más, ni me agobio", agregó.

PUBLICIDAD

Por eso, si volviese atrás en el tiempo, le diría a su yo de 10 años que "sea el mismo, que disfrute y ya está". "No hay que hablar mucho antes de estos partidos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe que sales a ganar", resaltó el jugador blaugrana.

También celebró que el equipo sepa "sufrir y levantarse en situaciones malas". "Siempre estamos juntos, ayudamos al compañero y yo creo que eso en el torneo ha sido muy importante, sobre todo estoy orgulloso de eso", manifestó Yamal.

"Creo que hemos madurado mucho. Hemos pasado por momentos difíciles, como el primer partido con Cabo Verde o como cuando Bélgica nos empata. Yo creo que desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo, como familia y sobre todo estamos orgullosos de eso, que sabemos pasarlo mal", ahondó al respecto.

PUBLICIDAD

Preguntado por la popularidad de su hermano pequeño, Keyne, consideró que "no se da cuenta" de eso. "Él hace lo que hace en casa todo el rato y cuando le enfoca la cámara pues hace tonterías. Estoy orgulloso de él y sé que cuando sea mayor se verá y estará feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que le tengo yo, y no sé, cuando le enfoca la cámara me gusta verle, me entretengo", confesó con una sonrisa.

Finalmente, se mostró feliz de que el fútbol le haya dado "esa oportunidad" de que le puedan conocer en un lugar como Chattanooga, donde estuvo concentrada la selección durante varias semanas. "Nunca me podía imaginar que saliera por un pueblo de Estados Unidos y alguien me conociera. Cada día estoy orgulloso de lo que he conseguido", se sinceró.

PUBLICIDAD