México anuncia las películas inscritas para representar al país en los Óscar y los Goya

Ciudad de México, 13 jul (EFE).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció este lunes las diecisiete películas que buscarán representar a México en la próxima edición de los premios Óscar y Goya.

Entre los títulos destacan 'Cenizas en la boca', la adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro dirigida por Diego Luna; así como 'Moscas', de Fernando Eimbcke, nominada a mejor película en la Berlinale y ganadora del Premio del Jurado Ecuménico en la 76.ª edición del festival.

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En la lista también figura 'En el camino', del director David Pablos, que recientemente lideró las nominaciones de los Premios Ariel y cuyo recorrido internacional destacó en el Festival de Venecia, donde obtuvo el premio a mejor película en la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias.

La tercera cinta dirigida por el actor mexicano Gael García Bernal, ‘Hombre al agua’, es parte de los títulos inscritos; así como ‘El jardín que soñamos’, de Joaquín del Paso, que tuvo su debut en la Berlinale y posteriormente fue premiado como mejor película iberoamericana en el Festival de Málaga.

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‘La reserva’, la gran ganadora de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); ‘Cocodrilos’, ‘Las mutaciones’, ‘Las olas’, ‘Flamingos’, ‘La eterna adolescente’ y ‘Campeón Gabacho’, de Jonás Cuarón (hijo de Alfonso Cuarón), también aspiran a representar a México en la edición 99 de los Óscar y en la 41 de los Goya.

Ernesto Martínez Bucio también se posiciona en la lista con ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’, que recientemente obtuvo ocho nominaciones en los Ariel y recibió el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

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De los diecisiete largometrajes registrados solo tres fueron dirigidos por mujeres: 'Oca', de Karla Badillo; 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar, y 'Un hijo propio', de Maite Alberdi, una coproducción entre México y Chile.

El cine de terror tuvo presencia entre las obras inscritas con 'No dejes a los niños solos', del realizador Emilio Portes, una historia que explora el miedo desde la angustia de una madre. EFE