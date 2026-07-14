La búsqueda de la camiseta de España se dispara un 225%, al igual que proyectores y neveras portátiles

La búsqueda de la camiseta de España en la antesala de la semifinal del Mundial de fútbol que le enfrentará a Francia este martes en Dallas (Estados Unidos) se ha disparado un 225% a nivel nacional durante el mes de junio, según los datos del comparador de precios idealo.

En concreto, el interés que ha despertado la selección de Luis de la Fuente y las camisetas del combinado nacional, sobre todo la elástica blanca, trasciende las fronteras, ya que en Francia, rival en 'semis', las búsquedas de la camiseta de España crecen más de un 370% durante el mes de junio, en Alemania aumenta sus búsquedas un 280% y en Austria lo hacen un 215%, mientras que Italia, que no se ha clasificado para la cita mundialista, también muestra una evolución positiva en las búsquedas con un incremento del 60%.

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Un Mundial de fútbol en el que familia y amigos se han juntado para disfrutar de la competición, la más larga de la historia y la que ha contado con más selecciones participantes, como muestran los datos del comparador de precios que entre principios y finales de junio ha registrado grandes subidas en búsquedas vinculadas a 'montar el partido' en casa o al aire libre.

De esta forma, las búsquedas de neveras portátiles se han disparado un 715% en este periodo, una cifra que encaja con un patrón muy reconocible en España cuando juega España, el de quedar para verlo en grupo, moverse a una terraza, a una casa con patio o incluso improvisar en exteriores para aprovechar la tarde-noche.

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En paralelo, se dispara también el equipamiento para transformar el espacio exterior o el salón del hogar en una experiencia más cercana al estadio, por lo que las búsquedas de proyectores suben un 265%, las de barras de sonido un 300% y las de tiras LED un 365%.