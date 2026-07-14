Fiscalía de Paraguay abre causa penal tras denuncias contra China por ciberespionaje

Asunción, 14 jul (EFE).- La Fiscalía de Paraguay abrió este martes una causa penal por "supuestos hechos de acceso indebido a sistemas informáticos del Estado" paraguayo, luego de que los Gobiernos de Asunción y Washington denunciaron una presunta infiltración cibernética de actores vinculados a China.

El fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de la investigación en respuesta a una denuncia presentada el lunes por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), señaló la Fiscalía en un comunicado.

La denuncia del Mitic se refiere a un presunto "acceso indebido" a datos y a sistemas informáticos del Estado paraguayo, según la nota.

El pasado viernes, los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay informaron que durante una "revisión conjunta de ciberseguridad" detectaron la infiltración de "múltiples actores de amenaza", vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano.

El director general de ciberseguridad del Mitic, Pedro Martínez, declaró el lunes que "después de un tiempo de monitoreo" se concluyó que las amenazas "corresponden a actividades que se condicen con lo que suelen hacer los grupos que operan para el Gobierno chino".

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En respuesta, el Gobierno chino rechazó este martes las acusaciones de Paraguay y Estados Unidos y denunció que Washington utiliza la ciberseguridad como pretexto político para desacreditar a Pekín.

A finales de septiembre de 2024, y durante otra revisión conjunta, Washington y Asunción informaron de que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, ubicada en China, fue identificada "infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo", un incidente que el presidente de ese país, Santiago Peña, vinculó entonces con las relaciones diplomáticas vigentes con Taiwán.

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Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los doce del mundo que mantiene vínculos oficiales con Taiwán, isla autogobernada y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.EFE